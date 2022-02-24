Благовещенск, 24 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В ресурсном центре развития добровольчества Амурской области организован сбор гуманитарной помощи для тех, кто приехал в России из Донецкой и Луганской народных республик. В том числе формируются продовольственные наборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе правительства региона.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

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Амурчанам предлагают поддержать беженцев. В том числе людям окажут медицинскую и психологическую поддержку. Гуманитарную помощь принимают в центре развития добровольчества в Амурской области.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть эти территории, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем», — отмечал глава региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, людей, вынужденно покидающих Донецкую и Луганскую народные республики, могут разместить в Амурской области. В регионе просчитывают возможности для этого.