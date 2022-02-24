Симферополь, , 09:06 — REGNUM Работа школ и детских садов на приграничных территориях Республики Крым ограничена, об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Kremlin.ru

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«Принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев», — сообщил Аксёнов.

Он также сообщил, что полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение.

«В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе.