Афины , , 09:19 — REGNUM Греция мысленно находится рядом с проживающими на Украине этническими греками, написала президент Греции Катерина Сакелларопулу в Фейсбуке вечером 23 февраля.

Катерина Сакелларопулу Presidency gr

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«Думаем о греческих общинах Азова, обо всех тех городах и селах, где все еще слышен наш язык, о школах, где уроки проводятся под греческим флагом, об экспатриантах всех возрастов, которые сохраняют в своих сердцах связь со своими греческими корнями. Слушая диалект старших, наблюдая, как дети греческого происхождения в игровой форме изучают современный греческий язык, а студенты факультета греческой литературы и перевода Мариупольского государственного университета увлекаются языком и культурой Греции, я с волнением думаю о сопротивлении греческого элемента в регионе, начиная с византийских лет и до наших дней», — пишет Сакелларопулу.

По ее словам, греческие экспатрианты остаются сильными духом и в эти трудные времена. Греция чтит их стойкость и выражает свою поддержку.