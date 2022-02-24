Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Национальный Банк Казахстана резко повысил базовую ставку до 13,5%. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Нацбанка.

Экономика Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принято внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 процентный пункт. Решение вступает в силу 24 февраля», — говорится в сообщении.

До этого базовую ставку в Казахстане подняли в январе до 10,25%. Это было сделано для снижения уровня инфляции.

Стоит отметить, что утром 24 февраля в Казахстане курс национальной валюты упал на 3,5% курс до 452,49 тенге за $1.

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