Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга 24 февраля отменили два рейса в Сочи и Краснодар. Об этом сообщает онлайн-табло аэровокзала.

Der.metzger2009 В аэропорту «Кольцово»

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Также отменён рейс в Душанбе. Ещё два рейса — в Краснодар и Сочи — задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд аэропортов юга России 24 февраля приостановил работу. Причиной стала спецоперация России в Донбассе.