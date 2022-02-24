Вашингтон, 24 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Корреспонденты американского телеканала CNN, находящиеся во Львове, сообщили 24 февраля о том, что в городе слышны сирены.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

По информации журналистов, сирены были слышны в этом городе, куда ранее были передислоцированы американские дипломаты, около 7:45 утра по местному времени.

Напомним, 24 февраля российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.