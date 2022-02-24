Луганск, , 09:15 — REGNUM Вооружённые силы Луганской Народной Республики приступили к освобождению территории, находящейся под контролем Киева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства — Народной милиции ЛНР.

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«24 февраля Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР», — заявил официальный представитель ведомства.

Он подчеркнул, что военные ведут огонь только по украинским военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для украинских граждан угрозы нет.

Вместе с тем в ведомстве призвали жителей ЛНР, проживающих в прифронтовых районах, а также население подконтрольных Киеву территорий не покидать свои дома и укрыться в бомбоубежищах.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал об боевых действиях в районе находящегося под контролем Киева города Счастье.

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