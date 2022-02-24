Петропавловск-Камчатский, 24 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском возле до №39 по улице Маршала Блюхера собака напала на трёхлетнего ребенка и укусила его за лицо. Всего в крови мальчика доставили в больницу, написало 24 февраля ИА «Кам 24».

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

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Как рассказала бабушка пострадавшего ребёнка, он гулял на улице с дедушкой. Собака напала в тот момент, когда дедушка отвлекся, открывая дверь в подъезд.

Нос и глаза ребёнка не пострадали. В больнице мальчику зашили щеку и сделали укол от бешенства.

Также издание сообщает о нападении ещё на одного ребёнка бродячей собаки. 22 февраля животное покусало за спину и разорвало одежду семилетнего мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорной собаки на 7-летнюю девочку.