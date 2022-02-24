Донецк, 24 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал военных Вооруженных сил Украины сложить оружие.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь! Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что силы Донецкой Народной Республики наносят удары по позициям вооружённых сил Украины по всей линии соприкосновения.