Владивосток, , 09:04 — REGNUM В многоэтажном доме во Владивостоке утром 24 февраля в одной из квартир случился пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

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Возгорание квартиры случилось в девятиэтажном доме на улице Кипарисовая. В ходе тушения пожара в горевшей квартире было обнаружено тело 40-летней женщины.

Горела квартира на 5 этаже — из окон шел сильный дым, на верхних этажах наблюдалось сильное задымление. Пожарные при помощи спасательных устройств с верхних этажей спасли восемь человек, четверо из которых — дети. Всего было эвакуировано 22 жильца.

Огнём повреждена квартира на площади около 20 кв. метров. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В тушении огня участвовали 32 человека и семь единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии дознаватели организовали проверку по факту двух смертельных пожаров, произошедших 23 февраля.