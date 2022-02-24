Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Ростовской области журналистов попросили отменить посещение пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 24 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда»

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«Просьба пока воздержаться от таких поездок», — обратился к представителям СМИ заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Очевидно, что подобные рекомендации связаны со специальной военной операцией России.

ИА REGNUM сообщало, что на утро 23 февраля в 125 пунктах временного размещения в Ростовской области находились около 7 тысяч беженцев, из них более 3,4 тысячи — дети. В другие регионы России было отправлено более 11,7 тысячи мирных граждан ЛНР и ДНР.