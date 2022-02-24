Париж, 24 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций (ООН) Николя де Ривьер обвинил Россию в «неуважении», сообщает Ouest-France.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Россия выбрала войну. Франция самым решительным образом осуждает начало военных операций», — заявил Николя де Ривьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз ввел санкции в отношении министра обороны и российских военачальников, главы администрации Кремля, руководителя телеканала «Russia Today» и официального представителя МИД за их причастность к признанию ДНР и ЛНР.