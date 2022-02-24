Красноярск, 24 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае за неделю с 11 по 18 февраля подорожало дизельное топливо.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

Как сообщили ИА REGNUM 24 февраля в Красноярскстате, литр дизтоплива вырос в цене на 0,31 рубля (с 59,45 до 59,76 рубля). Бензин АИ-95 подорожал на 0,03 рубля (с 50,82 до 50,85 рубля за литр), АИ-98 — также на 0,03 рубля (с 60,26 до 60,29 рубля).

В то же время, по данным статистиков, немного подешевел бензин АИ-92 (на 0,02 рубля, с 47,59 до 47,57 рубля за литр).

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