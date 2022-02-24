Брюссель, , 08:59 — REGNUM Украина подверглась атаке. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Имеет место неспровоцированное нападение на суверенную миролюбивую страну. Забочусь о безопасности сотрудников ЕС в Киеве», — написал дипломат в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, после признания Россией ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской Народной Республики.

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Для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно. Российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.