Пермь, 24 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Судебные приставы Пермского края в 2021 году прекратили 1,5 млн исполнительных производств, взыскав с должников свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Деньги

За несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов гражданам и организациям пришлось заплатить около 642 млн рублей исполнительского сбора. Данные денежные средства пополнили федеральный бюджет.

В течение прошлого года приставы подвергали аресту имущество должников в более 7 тыс. случаев. На принудительную реализацию было отправлено имущество стоимостью 1,5 млрд рублей. В итоге 460 млн рублей получены взыскателями по исполнительным производствам, также им в счет погашения долга было передано в принудительном порядке имущество на сумму 386 млн рублей.