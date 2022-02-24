Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM В Бурятии установлена личность «телефонного террориста», отправившего 22 февраля сообщение о минировании одной из улан-удэнских школ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, им оказался 10-летний школьник.

В телефоне

Как выяснилось, мальчик отправил письмо через электронную почту своего родственника, который также учится в той же школе. По его словам, он хотел таким образом пошутить.

«Ребёнок проживает в благополучной неполной семье. С ним проведена профилактическая беседа, он будет поставлен на профилактический учет в ПДН. В отношении 35-летнего отца мальчика составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей», — отметили в ведомстве.

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