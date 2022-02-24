Сеул, 24 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен на товары производителей. Об этом 24 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно опубликованным данным, в январе 2022 года индекс цен на товары производителей составил 114,24 пункта, что на 0,9% больше по сравнению с декабрем 2021 года. В годовом исчислении показатель вырос на 8,7%.

Эксперты отмечают, что рост показателя обусловлен высокими ценами на сырье, включая нефть и уголь.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 1,7%, а промышленных товаров — на 0,9%. В частности, стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 5,2%, химической продукции — на 1%, удобрения — на 42,3%, дизельного топлива — на 10,5%, бензина — на 8,7%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.