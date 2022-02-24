Варшава, 24 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Польша могла бы принять украинских школьников и студентов для продолжения обучения в республике, если это было бы необходимо в случае начала войны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек, передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Министр отметил, что такое решение возможно в случае «эскалации ситуации в связи с российской агрессией на Украине».

«Я уже обсуждал этот вопрос с другими руководителями системы образования, в том числе из соседнего с Украиной Люблинского воеводства. 24 февраля состоится еще одно совещание по данной теме. Именно в Люблинском воеводстве существует больше всего возможностей для продолжения обучения граждан Украины», — заявил Чарнек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.