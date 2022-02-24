Вашингтон, , 08:57 — REGNUM По мнению экс-президента США Дональда Трампа, начало Россией специальной военной операции на Украине является печальным событием для всего мира. Такое мнение он высказал 24 февраля в эфире телеканала Fox News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Трампа, таких событий не должно было произойти и они, по его утверждению, не произошли бы в случае, если бы у власти находилась его администрация.

«Это очень печальное событие для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты», — сказал он.

При этом накануне бывший американский лидер назвал гениальным решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с началом российской военной спецоперации на Украине глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что действия РФ являются неприкрытой агрессией против суверенной страны.