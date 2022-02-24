Таллин, 24 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила в 24 февраля после событий на Украине провести консультации НАТО по вопросу укрепления защиты стран — членов альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Широкомасштабная военная агрессия России представляет опасность для всего мира и всех государств НАТО, поэтому необходимо инициировать консультации НАТО по вопросу укрепления защиты стран — членов альянса, чтобы принять дополнительные меры для укрепления безопасности стран — членов НАТО», — цитирует ее Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.