Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Ситуацию на Украине нужно решать мирным путём, заявил председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев 24 февраля агентству Zakon.kz.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия — наш самый крупный экономический партнер. Украина также очень близкий наш партнер. Поэтому мы верим, что эта ситуация все-таки будет решаться мирным путём», — сказал Ашимбаев.

По его мнению, ещё не поздно сесть за стол переговоров. Спикер Сената также сообщил, что скоро МИД Казахстана сделает заявление в связи с обострением ситуации на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. На Украине объявили военное положение.

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