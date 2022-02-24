Биробиджан, , 08:58 — REGNUM Депутаты городской думы столицы ЕАО избрали мэра Биробиджана. С 1 марта к работе в этой должности приступит Максим Семёнов, ранее руководивший Биробиджанским районом, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Чиновник Bryansktoday.ru

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Решение о назначении мэра было принято на заседании гордумы 24 февраля. За Максима Семёнова отдали голоса 13 из 17 присутствовавших на сессии народных избранников. На пост главы города также претендовали замдиректора компании «Городские тепловые сети» Владимир Сахов, контролёр технического состояния автотранспортных средств в ИП Павел Слободчук и экс-депутат Заксобрания ЕАО Вячеслав Целищев. Голосование было тайным.

Как сообщало ИА REGNUM, временно обязанности главы города исполняет 23-летний представитель «Молодой гвардии» спикер гордумы Антон Болтов. Предыдущий мэр Александр Головатый ушёл в отставку 31 декабря 2021 года.