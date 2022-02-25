25 февраля 2022 | Время чтения 9 мин

В ответ на планируемую застройку территории у мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах горожане предлагают властям другие варианты, в том числе о выкупе участка

Наталия Николаева, , 06:00 — REGNUM В Чувашии продолжают обсуждать жилищный «захват» живописных и «золотых участков» в Чебоксарах. На набережной залива идёт клонирование многоэтажек по «элитным» ценам, которые становятся доминантами исторической части: в строительной «осаде» оказался монумент Матери-Покровительницы, по бокам которой натыкали новостройки, «человейниками» окружена территория набережной у театра оперы и балета, а в целом жилищный «фронт» простирается всё дальше, на возвышенность с волжскими просторами.

За монументом видны высотки Наталия Николаева © ИА REGNUM

Одним из символов победы сиюминутных бизнес-интересов стал небоскрёб, изувечивший главную смотровую и мемориальную площадку Чебоксар, — комплекс «Победа» с Вечным огнём. В 2016 году это вызвало скандал и негодование жителей, но на этом жилищные амбиции, судя по всему, не прекратились: очередные многоэтажки могут появиться уже на самом косогоре, подперев монумент.

Вид с территории МК «Победа» Наталия Николаева © ИА REGNUM

Рядом с небоскрёбом возводится новый. Вид со смотровой площадки в МК «Победа» Наталия Николаева © ИА REGNUM

Андриян Николаев в музее космонавтики в селе Шоршелы Марпосадского района Чувашии Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики

Эти планы, представленные при участии федерального единого института развития в жилищной сфере Дом. рф, спровоцировали массив негативной реакции в социальных сетях и вызвали консолидирующий эффект в части формирования гражданской позиции и того самого гражданского общества, о котором известно больше слов, чем дел. Об этом говорят не только одиночные обращения к чиновникам, но и оперативно состряпанная петиция президенту Владимиру Путину на неофициальном сайте (на данный момент набрано 2186 голосов), а также очередные предложения собраться «всем миром» — чебоксарским и чувашским — и выкупить землю, «раз чиновники бессильны». Сложно припомнить, чтобы жители одной из самых бедных республик в Поволжье предлагали «скинуться» на общественные, а не индивидуальные потребности. А цена вопроса, между прочим, 18,3 млн рублей (предварительно начальная стоимость торгов).

Земельный аукцион Дом.рф

Напомним, Дом. рф предложило застроить волжский косогор по улице Зои Яковлевой в Чебоксарах площадью 3,3 гектара, градостроительный потенциал которого оценили в 72 тыс. кв. метров. Данный участок находится в федеральной собственности, и его могут превратить в «микрорайон комфорт-класса» с«подземным паркингом, зелёными зонами и объектами социальной инфраструктуры». Предполагается, что инвестора определят на торгах 4 марта 2022 года. Начальная стоимость права заключения договора комплексного развития территории на пятилетний период составляет 18,3 млн рублей.

Эту резонансную тему с Дом. рф начинают «седлать» политики. Так, региональное отделение КПРФ, просто скопировав текст обращения с петиции, бросило свой клич о сборе подписей.

Итоги голосования на портале «Открытый город» в Чебоксарах Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики

Примечательно, что 23 февраля глава Чувашии Олег Николаев, на которого сейчас обращены взоры жителей как на последнюю надежду и который пока не высказал свою позицию, посетил мемориальный парк «Победа» и почтил память погибших воинов, героев страны, обеспечивавших безопасность рубежей и жителей нашего Отечества.

«Жители Чувашской Республики всегда с честью служили Родине. Наши земляки доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали национальные интересы в локальных военных конфликтах. Мы всегда будем помнить подвиги наших ветеранов. Помнить и гордиться, воспитывая на их примере молодежь», — отметил Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев поклонился павшим героям Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики

«Мнение народа? Не, не слышали»

Многие пользователи поддержали петицию «обеими руками», хотя и не все верят, что это поможет, так как «не обязывает соответствующие органы к каким-либо действиям». Также интернет-пользователи предлагают заваливать таким же количеством жалоб прокуратуру.

«Чиновников это никогда не интересовало. Там уже всё давно решено», — уверен Алексей M.

«Граждане не могут более отстоять территорию? Как сделали сельчане с китайцами и их заводом? Как отстояли? При забивании свай может упасть сам монумент», — полагает Анна С.

«Толку от этих циферок? Вот если в прокуратуру столько человек написали бы заявление, было бы более действенно», — уверен Elik.

«Я уже написал обращение и своё мнение в горадминистрацию, а что сделал ты? Как ответят — выложу скан. Предлагаю и всем остальным потом выложить сканы, как и кто им ответил. А кто не выложит, тот только шуметь умеет», — рассказывает о своих действиях «Густаво».

Другие напоминают о прошедшем ранее опросе на портале «Открытый город» по благоустройству территории.

«Спрашивается, для чего тогда надо было проводить слушания по благоустройству парка Победы, если они игнорятся полным ходом?» — не понимает Сергей.

«Народное мнение? Кому оно нужно? Главное — своя мошна», — считает Евгений Г.

«Мнение людей? А неее, не слышали», — добавляет Deil.

«Я давно узнал об этом позорном решении, но, к сожалению, я не верю, что наши мнения что-либо решат. Жажда власти, быстрой наживы и полнейшая неадекватность — отличная броня против наших мнений», — полагает Андрей К.

Отдельные пользователи предложили обратиться к Путину, однако не у всех это вызвало понимание.

«Видеообращение Путину, стоя на коленях, будет?» — интересуется zamyslenysh.

«Пишите в аппарат президента. Владимир Владимирович очень не любит, когда над памятниками Победы начинает что-то возвышаться», — уверен Alexandr.

В мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах Официальный интернет-портал органов власти Чувашской Республики

«Золотое местечко»

В ходе дискуссий было высказано мнение, что данный «кусок территории» на волжском косогоре станет «золотым местечком».

«Место вкусное, самый высокий косогор в городе», — пишет Мадам Б.

«Решение явно принималось в Москве, ну и наши вряд ли были против, судя по комментарию министра Данилова, недавно вернувшегося в родные пенаты из Москвы», — пишет Ольга П.

«Я живу на улице Гайдара и категорически против этой застройки. Совсем «берега» потеряли? В Чебоксарах, кроме залива, нет ничего достойного, чем бы могли гордиться горожане! Старое не могут сохранить и новое строят убогое, провинциальное!» — возмущена Нина В.

«Интересно! Кто из застройщиков посмеет построить жилые дома в самом живописном месте Чебоксар», — оставляет открытым вопрос Nina A.

Кто-то напоминает о нормах СанПиН и интересуется, действующая ли радиовышка, и как застройщик в этом случае будет соблюдать ограничивающие правила строительства. А редкие комментаторы поддержали предложение о застройке территории.

«А почему там не надо строить? Земля как земля. Не всем нравится в человейниках за «Лентой» и в «Университетете» жить. Может, красивый дом построят», — надеется werui33.

«Ну пусть строят рядом с Волгой, но только не уроды-гиганты. Подскажите, куда надо написать, чтобы было действенно?» — спрашивает sarra.

«Вся заВолга — огромный большой парк… Но горожанам всё мало», — иронизирует Qash K.

«Да, мы же на прогулку и летом, и зимой за Волгу будем ездить каждый день», — парирует Вера Б.

«Просто кощунство! Надо организовать сбор денег»

Некоторые пользователи социальных сетей поддержали чебоксарку, которая предложила ещё в прошлом году выкупить данный участок и разбить здесь парк.

«Надо было сделать сбор денег на выкуп земли. Если наши власти чувашские ничего не могут сделать», — пишет Данила.

«Вот так и формируется гражданская позиция, когда чиновники творят что хотят, и плевать им на мнение жителей. А что, давайте кликнем клич о сборе средств, пусть властям стыдно станет!» — поддержал Валентин И.

«Столько деревьев там. Жалко. Лучше бы продолжение парка сделали, что-то для детей», — предлагает Анастасия В.

«Зачем нам дома в такой красивой части города?! Постройте места для досуга людей! Парки, выставочные пространства, библиотеки с панорамными окнами, детскую/спортивную площадку. В конце концов, оставьте зелёное поле, убрав забор и облагородив территорию», — солидарна Кристина Г.

«На этом месте может быть небольшой парк или продолжение горнолыжного спуска — ещё один спуск, небольшая лыжная трасса на ровной поверхности и 2−3 небольших шале на склоне в 2−3 этажа в альпийском стиле», — предлагает kra_crown.

«На этих 3,33 га обустроить парк активного семейного отдыха с аттракционами, включая площадки для зимних видов спорта в дополнение к горнолыжной школе. Обустроить там так же, наконец, официально место для выгула и дрессировки собак, а пока собачники всего района собираются в мемориальном парке «Победа», вредя заботливо посаженные яблоневые посадки. А эти 3,33 га жилищное строительство в Чебоксарах значительно не продвинут. Застройте сначала, к примеру, пустующие территории бывшего ХБК», — предлагает Владимир А.

«Отдавать такую территорию под строительство просто кощунство! При минимуме затрат можно расширить парковую зону! По факту это едва ли не единственное место, не считая залива, которое ежедневно посещают туристы. Загадите парк, и возить их будет некуда. Если честно, нас даже Йошка по вопросу туризма давно обошла, и это факт», — сокрушается Александр О.

«А вот в Сочи одни парки, везде зелень, красота. А у нас одни коробки», — говорит о наболевшем Вера Б.

«Продажа земли под строительство — единственный источник пополнения бюджета Чебоксар? Бездумно продают, бездумно застраивают. А когда-то хотели туризм развивать… А туристов же хлебом не корми — дай типовые дома посмотреть», — иронизирует Ксения К.

Читайте ранее в этом сюжете: «Парк Победы под угрозой!» — в Чувашии пишут Путину и кивают на Донбасс