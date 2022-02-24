Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» утром 24 февраля не состоялся вылет самолетов в Астрахань (авиакомпания «Победа») и Симферополь (Smartavia). Они должны были вылететь, соответственно, в 08:00 и 08:50 по московскому времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Также значится в статусе «задержан» рейс на Симферополь в 11:20 мск («Северный ветер»).

В связи с началом российской военной операции на Украине Росавиация сообщила о временном ограничении полётов в городах на юге России. Как сказано в официальном сообщении ведомства, ограничение действует с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени до 03:45 мск 2 марта 2022 года.