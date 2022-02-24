Лондон, 24 февраля 2022, 08:50 — REGNUM В связи с началом российской военной спецоперации на Украине глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что действия РФ являются неприкрытой агрессией против суверенной страны. Его слова цитирует RT.

Великобритания
Великобритания

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«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, после признания ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. Удары стали наносить прицельно, с поражением стратегический объектов. В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской ДР.

Сразу после того, как российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, высокоточные удары были направлены по военным складам и базам на территории Украины.

В ходе Совета Безопасности ООН Великобритания обещала расширить санкции в случае продолжения агрессии против Украины и не отступать от поддержки суверенитета и целостности Украины. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем.

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