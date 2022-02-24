Калуга, 24 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Жители Калужской области вложили в 2021 году в долевое строительство втрое больше денег, чем в 2020 году. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 января 2022 года составил 7,4 млрд рублей. При этом 6,4 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Уже более двух лет застройщики могут привлекать деньги дольщиков в строительство жилья только через счета эскроу. За это время жители региона оценили надежность и удобство таких сделок: на 1 января порядка 2,3 тысячи новоселов получили квартиры через проектное финансирование. Около 2,6 тысячи калужских дольщиков ожидают окончания строительства жилых объектов, разместив свои долевые средства на специальных банковских счетах», — отметила Лариса Захарова.

Эскроу-счёт предназначен, чтобы обезопасить сделку. Покупатель вносит на него средства, они хранятся в банке до того момента, пока дом не сдан в эксплуатацию. Как только это происходит, деньги с эскроу-счета поступают на счет застройщика.