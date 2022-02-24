Курск, , 08:47 — REGNUM В Курской области с 24 февраля на дистанционное обучение переведены все школы в районах, граничащих с Украиной. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

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«В настоящее время провожу экстренное совещание со своими заместителями. Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня. Совещание ещё идёт. О всех принятых решениях в максимально короткие сроки сообщу подробную информацию жителям области», — говорится в сообщении главы региона.