Красноярск, 24 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Чёрный чай подорожал за неделю в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Красноярскстате.

Pinterest.com Чай с лимоном

По данным статистиков, цена на чай выросла на 5,93% (50,56 рубля). Средняя цена по состоянию на 18 февраля — 903,36 рубля за кг.

Также за указанный период в крае подорожали белокочанная капуста (на 3,36% или на 2,35 рубля — до 72,24 рубля за кг) и говядина (на 3,11% или на 12,22 рубля — до 404,70 рубля за кг).

В то же время за неделю в регионе подешевели сухие молочные смеси для детского питания (на 1,99%), сливочное масло (на 1,88%) и бананы (на 1,80%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за январь 2022 года выросли на 1%.

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