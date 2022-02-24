Пермь, , 08:47 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется группа наркоторговцев. Их обвиняют в приготовлении к сбыту более 2 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Нет наркотикам ElIndignado653

По делу уже утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, с ноября 2020 года по март 2021 года группа из шести человек, в ом числе трех иностранцев, занимались незаконным сбытом наркотических средств на территории города. Информацию о наркотиках и их стоимости злоумышленники распространяли через интернет. После получения денег наркоманов информировали о месте расположения тайника.