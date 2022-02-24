Уфа, , 08:47 — REGNUM Снегопады ожидаются в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад Sochiadm.ru

Сообщается, что днем 24 февраля в республике ожидается мокрый снег. В некоторых районах гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на автотрассах могут образовываться снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер с порывами до сильного. Температура воздуха днем может подняться до +3°С.

25 февраля в регионе также может пройти небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью может понизиться до — 9 °C, днем может потеплеть до +1°С.

Днем 26 февраля в Башкирии местами может пройти небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью может опуститься до — 19 °C, днем может потеплеть до +1°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пресекли незаконное складирование снега около «Каменной переправы».