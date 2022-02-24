Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Грузия, как и Украина, встала на путь евроинтеграции, поэтому в сложившейся ситуации получит еще большую поддержку Вашингтона. Об этом заявила посол Соединённых Штатов в Грузии Келли Дегнан в обращении, обнародованном в соцсети Facebook.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

Она отметила, что в США стремятся урегулировать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, но одновременно «готовятся к худшему». В связи с этим решено начать тесное сотрудничество с партнерами, в том числе с Грузией.

«Теперь, как никогда США будут стоять рядом с народом Грузии, поддерживать её суверенитет, территориальную целостность и вместе работать на будущее, которого грузины хотят и заслуживают — стабильной, безопасной, процветающей Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью наций», — сказала Дегнан.

Напомним, руководство Грузии осудило признание Россией независимость Донецкой и Луганской народных республик. Официальные лица сравнили ситуацию с августом 2008 года, когда РФ признала Абхазию и Южную Осетию.