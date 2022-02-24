Лондон, 24 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Великобритания и её союзники намерены решительно отреагировать на военную спецоперацию России на Украине. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон написал 24 февраля в Twitter.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном

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По словам Джонсона, «неспровоцированное нападение на Украину» со стороны России шокировало его. Он обсудил дальнейшие шаги с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду, что страна сможет выстоять в эти «тёмные времена».

«Великобритания и наши партнёры ответят решительно», — подчеркнул глава британского правительства.

Запад не может остаться безучастным в ситуации, когда Россия осуществляет операцию против Украины, добавил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранееДжонсонанонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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