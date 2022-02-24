Британия назвала действия России «неприкрытой агрессией»
Лондон, 24 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал военную операцию России на Украине «неприкрытой агрессией». Об этом он написал 24 февраля в Twitter.
Даниль Муллагалиев ИА REGNUM
Великобритания
«Российская федерация сегодня еще сильнее нарушила суверенитет Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Никого не одурачили провокации Кремля и его попытки представить ситуацию в ложном свете», — написал он.
По его словам, это «неприкрытая агрессия против демократической страны, которая посмела выразить иное устремление, нежели чем быть безвольным соседом России».
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.