Лондон, 24 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал военную операцию России на Украине «неприкрытой агрессией». Об этом он написал 24 февраля в Twitter.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Российская федерация сегодня еще сильнее нарушила суверенитет Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Никого не одурачили провокации Кремля и его попытки представить ситуацию в ложном свете», — написал он.

По его словам, это «неприкрытая агрессия против демократической страны, которая посмела выразить иное устремление, нежели чем быть безвольным соседом России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.