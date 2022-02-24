Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Курс национальной валюты Казахстана упал до 452,49 тенге за $1. Об этом 24 февраля сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Тенге Национальный банк Республики Казахстан

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Сообщается, что накануне Нацбанк установил курс 437,22 тенге за $1. Падение составило 15,27 тенге или 3,5%.

Курс российской валюты в Казахстане понизился на 0,16 тенге и составил 5,42 тенге за 1 рубль. Китайский юань вырос на 1,1 тенге и стал стоить 69,13 тенге.

Стоит отметить, что с начала военной операции на Украине курс российского рубля резко снизился. На Мосбирже $1 стал стоить более 84 рублей, а 1€ — более 95 рублей.