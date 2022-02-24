Сеул, , 08:42 — REGNUM В январе 2022 года по Южной Корее мигрировали 552 тыс. человек, что на 12,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, спад внутренней миграции наблюдается на протяжении тринадцати месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с сокращением числа сделок купли-продажи жилой недвижимости.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (2408 человек), провинции Кёнсан-Намдо (2001 человек) и провинции Кёнсан-Пукто (1339 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (5525 человек), Сэджоне (2311 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 12,7%, что на 1,8% меньше по сравнению с январем 2021 года.