Брюссель, 24 февраля 2022, 08:42 — REGNUM Представители блока НАТО утром 24 февраля проведут экстренную встречу. Об этом пишут СМИ.
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О намерении провести встречу объявил генеральный секретарь альянса. Йенс Столтенберг. «Союзники по НАТО соберутся, чтобы ответить», — написал он в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.