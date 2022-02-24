Брюссель, 24 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Представители блока НАТО утром 24 февраля проведут экстренную встречу. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

О намерении провести встречу объявил генеральный секретарь альянса. Йенс Столтенберг. «Союзники по НАТО соберутся, чтобы ответить», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.