Анадырь, 24 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Анадыре проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорной собаки на 7-летнюю девочку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотскому АО.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

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Происшествие случилось 23 февраля. Собака напала на ребёнка на улице, девочка получила укушенные раны обеих рук и спины. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове от нападения стаи бездомных собак пострадала 37-летняя женщина.