Счастье, ЛНР, , 08:40 — REGNUM Боевые действия ведут штурмовые бригады Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе оккупированного Киевом города Счастье, возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 24 февраля сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своём телеграм-канале.

Город Счастье, ЛНР monop

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«Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы», — так говорит Киселёв в опубликованной им видеозаписи.

Жители Донбасса сообщают о канонаде со стороны Счастья и публикуют в социальных сетях видеозаписи с дымом над городом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЛНР Леонид Пасечник заверил всех проживающих на подконтрольной Киеву части Донбасса, что армия Республики не тронет мирных жителей.

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