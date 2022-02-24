Киев, 24 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. С призывом к жителям Украины не паниковать из-за начала Россией специальной военной операции обратился 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

«От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины», — сказал он.

Кроме того, Зеленский пообещал, что и он, и Совет национальной безопасности и обороны Украины, и украинское правительство будут на связи с жителями страны.

«Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — добавил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.