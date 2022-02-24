Москва, , 08:37 — REGNUM До конца нынешних суток приостановлены рейсы в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет этими воздушными гаванями.

Аэропорт

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«Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что зона полетов в районе этих воздушных гаваней признана небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты до окончания действия ограничений.

При этом отмечается, что обо всех изменениях в расписании работы указанных воздушных гаваней будет сообщаться дополнительно и добавляется, что в данный момент отменены все рейсы. В то же время, в пресс-службе рекомендовали обращаться по поводу возврата авиабилетов и переноса времени вылета в авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиарейсы из Казахстана на Украину приостановлены.