Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская биржа утром 24 февраля сообщила о приостановке торгов. Эта биржа является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

«Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении биржи.

Там добавили, что участники торгов имеют право отозвать ранее поданные заявки.

Ранее торги в связи с обвалом рынка акций приостановила Московская биржа.