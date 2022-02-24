Вашингтон, 24 февраля 2022, 08:35 — REGNUM Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поддержать Украину в условиях военной операции России, сообщает 24 февраля The Hill.
По его словам, он проинформировал украинского коллегу о предпринимаемых шагах, чтобы вызвать международное осуждение.
На утро 24 февраля, продолжает The Hill, американский лидер намерен провести встречу с лидерами Большой семерки. После нее и президент объявит о дополнительных санкциях против России в ответ на ее последние военные действия.