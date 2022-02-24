Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поддержать Украину в условиях военной операции России, сообщает 24 февраля The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Я осудил данное неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил», — передает слова Байдена пресс-служба Белого дома.

По его словам, он проинформировал украинского коллегу о предпринимаемых шагах, чтобы вызвать международное осуждение.

«Он [Зеленский] попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и встать на сторону народа Украины», — добавил Байден, уточнив, что Вашингтон «продолжит оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу».

На утро 24 февраля, продолжает The Hill, американский лидер намерен провести встречу с лидерами Большой семерки. После нее и президент объявит о дополнительных санкциях против России в ответ на ее последние военные действия.