США поддержали Киев после начала военной операции России
Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поддержать Украину в условиях военной операции России, сообщает 24 февраля The Hill.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Украина
«Я осудил данное неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил», — передает слова Байдена пресс-служба Белого дома.
По его словам, он проинформировал украинского коллегу о предпринимаемых шагах, чтобы вызвать международное осуждение.
«Он [Зеленский] попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и встать на сторону народа Украины», — добавил Байден, уточнив, что Вашингтон «продолжит оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу».
На утро 24 февраля, продолжает The Hill, американский лидер намерен провести встречу с лидерами Большой семерки. После нее и президент объявит о дополнительных санкциях против России в ответ на ее последние военные действия.