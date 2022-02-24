Оренбург, 24 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Жители Оренбургской области в 2021 году направили в Банк России 2,3 тысячи обращений. Число жалоб на банки сократилось на 17% по сравнению с предыдущим годом. Об этом корреспонденту Ре сообщили в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сокращение жалоб объясняют тем, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом. Количество обращений по поводу потребительского кредитования снизилось на 28%, ипотечного — почти вдвое.

Вместе с тем люди чаще жаловались на банки в связи с кибермошенничеством и социальной инженерией: 60 обращений против 18 годом ранее. В целом около двух третей всех заявлений оренбуржцев (1445 жалоб) касались деятельности кредитных организаций. На уровне 2020 года осталось число жалоб на микрофинансовые организации и страховые компании.

В течение 2021 года оренбуржцы продолжали жаловаться на навязывание дополнительных платных услуг в банках и микрофинансовых организациях. Зафиксировано 139 обращений, что на семь больше, чем годом ранее. Финансисты отмечают, что снизить недовольство граждан помогут изменения в законодательстве, вступившие в силу в конце 2021 года. Они позволяют заемщику отказаться от ненужных дополнительных платных услуг в течение 14 календарных дней.