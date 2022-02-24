Москва, 24 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Ни у кого не должно быть сомнений, что любое нападение на Россию приведёт к разгрому агрессора. Об сегодня, 24 февраля, завил президент Российской Федерации Владимир Путин в телеобращении, посвящённом началу военной спецоперации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

«Современная Россия после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является одной из самых мощных ядерных держав мира и обладает определёнными преимуществами в ряде новейших видов вооружения», — заявил Путин.

По его словам, Россия является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Читайте также: Путин объявил о начале специальной военной операции