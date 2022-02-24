Париж, , 08:34 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся во Франции, провел 22 февраля встречу с главой МИД Швеции Анн Линде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в сферах информационных технологий, науки и стартапов, а также продолжить тесное взаимодействие в сфере безопасности.

Южнокорейский дипломат также высоко оценил вклад Швеции в мирный процесс на Корейском полуострове.

В тот же день Чон Ый Ён провел встречу с главой МИД Болгарии Теодорой Генчовской, с которой обсудил участие южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Болгарии.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в мире и договорились о сотрудничестве на международной арене.

Глава МИД Южной Кореи также призвал правительство Болгарии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

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