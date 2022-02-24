Уфа, , 08:34 — REGNUM Капитальный ремонт школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева намерены начать в 2024 году в Уфе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время посещения этого учебного заведения.

Первый курс военного училища Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Сообщается, что директор школы-интерната Фаниль Султангулов рассказал Хабирову о необходимости модернизации и укреплении материально-технической базы школы.

«Для дальнейшего развития нашей школы необходимо построить новый спортивный комплекс и дополнительный учебный корпус. Кроме того, зарплата преподавателей-офицеров ниже средней по сфере образования и составляет всего 24 тысячи рублей в месяц», — сообщил Султангулов.

Отмечается, что глава Башкирии поручил республиканскому правительству внести предложения по увеличению зарплаты преподавательского состава. Кроме этого он дал поручение минземимуществу республики оформить земельный участок для возможности нового строительства.

Отмечается, что проектировать корпус детской школы намерены начать в 2023 году, а строительные работы начнутся в 2025 году.

«В 2024 году мы также постараемся начать капитальный ремонт существующего здания школы, чтобы завершить эту работу к 2026 году. Это очень нужная площадка для подготовки будущих офицеров российской армии», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на модернизацию материально-технической базы колледжей, оснащению их современным оборудованием, планируют направлять до 2030 года каждый год гранты на общую сумму четыре млрд рублей по 500 млн рублей каждый.