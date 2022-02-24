Москва, 24 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В связи с началом российской военной спецоперации Росавиация известила о временном ограничении полётов в ряд аэропортов на юге России. Как сказано в официальном сообщении ведомства, ограничение действует с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени до 03:45 мск 2 марта 2022 года.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты следующих городов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Напомним, после признания ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. Удары стали наносить прицельно, с поражением стратегический объектов. В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской Народной Республики. Для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем.