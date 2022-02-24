Владивосток, 24 февраля 2022, 08:43 — REGNUM Прокуратура Владивостока по итогам проверки по очистке города от снега в ноябре 2021 года выявила более 120 нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ведомства.
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Выявлено свыше 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков, не соответствующих требованиям и стандартам к их содержанию, непринятие надлежащих и своевременных мер по очистке от снега и наледи.
Прокуратура возбудила в отношении замглавы администрации Владивостока дело об административном правонарушении (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Суд виновного привлёк виновного к административной ответственности — штрафу в 20 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения льда на двух 12-летних детей на улице Титова.